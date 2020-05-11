Karar yazarı Karaalioğlu: AVM’de dikkatli olalım, kutuplaşma ve gerilimin ne hali varsa görsün!

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında normale dönüş için adımlar atıldığını hatırlatarak, "Gergin, kutuplaşmış, öfkeli, empatiden mahrum, öfkeyle dolup taşanların normale dönüşü ne zaman?" diye sordu.

Karaalioğlu, "Fakir fukaraya yardım toplayanı 'devlet içinde devlet/paralel güç' olarak yaftalayanların siniri ne zaman geçer? Kendisi gibi düşünmeyeni, itaatte kusur edeni, her dediğine baş eğmeyeni, 'düşman, hain, karanlık odak, dış güç, şu, bu' diye tarif edenin celali hangi mevsim izolasyona boyun eğer? Normalleşmek, normal olmak, gerilimden kurtulmak sadece siyaset yanlışlarından ibaret değil ki; hepsini saysak başka gerilim olur. Mesela, ekranlara, sosyal medyaya dadanan tetikçiler ne zaman susup, kaçışır? Yahut liyakatsiz, ehliyetsiz, seviyesiz kalabalığın, bilgi, akıl, tecrübe, ahlak ve prensip karşısında kükreyen afra tafrası hangi gün kesilir? Umudu yahut fikri olan lütfetsin…" düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Kovid’den sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyenlere baştan itirazım vardı, hâlâ oradayım. Bizim memlekette her şeyin eskisi gibi olacağı aşikar oldu zaten… Kavga bitmek şöyle dursun hız bile kesmedi. Öteki olan daha öteki, beriki olan daha beriki olmaya devam etti; yardım kampanyaları bile renkten renge girdi ve en nihayet asıl tehlikeli olanın muhalefet virüsü olduğunu da duydu kulaklarımız. Tekmili birden eski düzeni koruyoruz; virüs de yıkamadı. Tabiatımız böyle, hiçbir fırsatın fırsat olmasına müsaade etmiyoruz. Normal olanı, makulü, mantıklıyı, bilhassa da herkes için iyi olacak şeyi kapıdan sokmuyoruz. O yüzden düşman düşman kalmak zorundadır, düşmanlığı bırakma hakkı yoktur. Virüs zamanlarında bile gördüğümüz ve tecrübe ettiğimiz gibi, bizim kafada olmayanın birlik beraberlik, kardeşlik, dayanışma numaralarını da yutmuyoruz. Hal böyle... Hal böyleyken, haddimizi aşıp büyük normali talep etmeyi bir kenara bırakalım ve bugün sokakta, berberde, AVM’de dikkatli olalım. Kutuplaşma ve gerilimin ne hali varsa görsün!" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerin Koronavirüs (Covid-19) salgınından ekonomik olan etkilenen vatandaşlar için başlattıkları kampanyalara ilişkin "Kampanyayı devletimiz yürütüyor. Devlet içinde devlet olmanın bir anlamı yoktur" ifadelerini kullanmıştı. Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de "CHP, belediyeler kanalıyla yapmaya çalıştığı paralel uygulamaların altında kalacak" değerlendirmesinde bulunmuştu?