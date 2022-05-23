Karar yazarı Karaalioğlu: Ana dil tartışma kaldırmaz, sınır kabul etmez ve azı çoğu olamaz

Karar yazarı Mustafa Karaalioğlu, son olarak Aynur Doğan'ın konserinin AKP'li belediye tarafından yasaklanmasıyla ilgili olarak "Kürt meselesini çözemedik… Bunca acıya ve o acılardan çıkan tecrübeye rağmen şu veya bu sebeple çözüme ulaşamadık. Elbette çok mesafe alındı, bunu küçümsemek mümkün değil ama bir yandan devletin Kürtçe yayın yapan televizyonu ve devlet eliyle basılan Kürtçe yayınlar varken, öte yandan bir sanatçının konserini yasaklamaya cesaret etmek kaygı veriyor. Bırakın, meselenin hiç olmazsa bu kısmı çözülmüş kalsın; yeniden tartışma başlamasın, dedirtiyor. Aşılmış bir konuyu yeniden mesele yapmayı akıl eden, bunun için fırsat kollayan kamu yöneticilerinin varlığı zaten fazlasıyla hassaslaşan demokrasiyi iyice kırılganlaştırıyor" yorumunu yaptı.

Karaalioğlu, yazısında "Hiç tartışılmaması, tartışmanın akla dahi gelmemesi gereken bir konunun kapağını açmak ülkenin ortak kazanımlarının kaybı hanesine girecek kadar büyük bir yanlıştır. Davutoğlu’nun doğru ifadeyle altını çizdiği “Lütuf değil, hak” prensibi bu açıdan değerlidir. Ana dil tartışma kaldırmaz, sınır kabul etmez ve azı çoğu olamaz. Nasıl olsa birçok temel hak ve özgürlükte türlü bahanelerle geri vitese takıldı diye fırsattan istifade Kürtçe konseri de araya sıkıştırmak kabul edilemez. En nihayet devletin hak edileni teslim ettikten sonra geri dönüp bunun üzerinde tasarrufta bulunma yetkisine sahip olabileceği de varsayılamaz" ifadesini kullandı.