Karar yazarı Karaalioğlu: AK Parti’nin iktidardaki payı azalıyor, Erdoğan’ın en yakın arkadaşları veya yıllardır savunduğu fikirler tasfiye oluyor

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "AK Parti’nin iktidardaki payı azalıyor, Erdoğan’ın en yakın arkadaşları veya yıllardır savunduğu fikirler tasfiye oluyor" görüşünü savundu.

Karaalioğlu, "Perde arkaları, satır araları, aslında ne demek istediler'den ibaret bir siyasete mahkûm olduk.Sadece sözler değil… Bahçeli ne söylerse sabaha kalmaz tahakkuk ediyor, hayata geçiyor. Kimi severse seviliyor, neyi isterse kanun oluyor. MHP her gün biraz daha rengini veriyor, renk koyulaştıkça da AK Parti’nin iktidardaki payı azalıyor, yükü ve sorumluluğu artıyor. Erdoğan’ın en yakın arkadaşları veya yıllardır savunduğu fikirler böylelikle tasfiye oluyor." düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu, "Hem Erdoğan hem de Bahçeli Cumhur ittifakının arkasında bir pazarlık olmadığını yüksek sesle söylüyor ama keşke kamuoyuna ilan edilen bir pazarlık veya anlaşma olsaydı da bu kadar merak olmasaydı. Olsaydı da iktidarın vaadi, sınırı, mesuliyeti bilinseydi." ifadesini kullandı.

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