Karar yazarı Karaalioğlu: 2023 hedefleri kâğıt üzerinde soldukça soluyor; iki sene sonra geldiğimiz yer burası

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Akif Beki dışında dikkat eden olmadı; 24 Haziran 2018’in yani Başkanlık Sistemi’nin hayata geçişinin üzerinden iki yıl geçti ama ne ses var, ne şaşaa...Bu çok önemli sene-i devriye sessiz sedasız, törensiz açıklamasız geçiştirildi." düşüncesini dile getirdi. Karaalioğlu, "2023 hedefleri kağıt üzerinde soldukça soluyor; iki sene sonra geldiğimiz yer burası" değerlendirmesinde bulundu.

Bir seneden fazla da üzerine koyalım (16 Nisan 2017 referandumu) üç, üç buçuk sene önce sistemi kabul ettirmek için dile getirilen sınırsız vaatlerden pırıltılı cümlelerden eser kalmadı. Tarihi dönüm noktası, milat ya da büyük şahlanış diyene rastlamadık. Bütün engeller kalktığı için yeni sistemde artık başarı için zerre mazeret kalmayacaktı, bunu da söyleyen yok. İç politikadan dışarıya kadar her alanda sıçrama vesaire olacaktı. Enflasyon, işsizlik, dolar, faiz vesaire yerle bir olacaktı. Gelin görün ki bunlardan bahis açan yok." görüşünü savundu.