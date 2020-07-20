T24 LogoT24 Logo
Gündem

Karar yazarı Karaalioğlu: 2023 hedefleri kâğıt üzerinde soldukça soluyor; iki sene sonra geldiğimiz yer burası

20 Temmuz 2020 09:09

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, "Akif Beki dışında dikkat eden olmadı; 24 Haziran 2018’in yani Başkanlık Sistemi’nin hayata geçişinin üzerinden iki yıl geçti ama ne ses var, ne şaşaa...Bu çok önemli sene-i devriye sessiz sedasız, törensiz açıklamasız geçiştirildi." düşüncesini dile getirdi. Karaalioğlu, "2023 hedefleri kağıt üzerinde soldukça soluyor; iki sene sonra geldiğimiz yer burası" değerlendirmesinde bulundu. 
 
Bir seneden fazla da üzerine koyalım (16 Nisan 2017 referandumu) üç, üç buçuk sene önce sistemi kabul ettirmek için dile getirilen sınırsız vaatlerden pırıltılı cümlelerden eser kalmadı. Tarihi dönüm noktası, milat ya da büyük şahlanış diyene rastlamadık. Bütün engeller kalktığı için yeni sistemde artık başarı için zerre mazeret kalmayacaktı, bunu da söyleyen yok. İç politikadan dışarıya kadar her alanda sıçrama vesaire olacaktı. Enflasyon, işsizlik, dolar, faiz vesaire yerle bir olacaktı. Gelin görün ki bunlardan bahis açan yok." görüşünü savundu. 

Karaalioğlu, "Söylemeye gerek var mı acaba? Bir şirkette işler kötü gitmeye başlayınca patron o güne kadar hiç ilgilenmediği gereksiz mevzulara, küçük işlere merak salar. Vizyon kaybolur; cam-çerçeve, masa-sandalye konuları önemli hale gelir. Personel gidişin gidiş olmadığını böyle sezmeye başlar, hepsi bir umutla büyük işlerin haberini bekler ama nafile… Devlet, hızlı, seri ve atak kararlarla şirket gibi yönetilecekti oradan mülhem, iki sene sonra geldiğimiz yer burasıdır. Tozlanmış, sahipsiz kalmış, umutsuz 2023 hedefleri kağıt üzerinde soldukça soluyor. Ekonomiden eğitime, hukuktan hariciyeye kadar her sahada hamaset almış yürüyor.  Sahipleri unutsa da biz tekrar hatırlatalım. Başkanlık sistemi hayırlı olsun…" ifadesini kullandı. 

Yazının devamı için tıklayın

ETİKETLER

Karar yazarıMustafa Karaalioğlu2023hedefkâğıtsene-i devriye
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24