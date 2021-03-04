Karar yazarı Karaalioğlu: 18 sene sonra hedefler, hukukun alfabesinden ibaret olduğu için gerileme önlenemeyecek

Karar gazetesi yazarı Mustafa Karaalioğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı"na ilişkin olarak, "Şu kadar tecrübenin ardından, 18 sene sonra ülkenin önüne konulabilen hedefler, hukukun alfabesinden ibaret olduğu için de gerileme önlenemeyecek" değerlendirmesini yaptı.

Karaalioğlu yazısında, "Şimdi yeni hedef 2053, olmadı 2071… Normal. 2023 kapıya dayanmışken başka ne olacaktı? Türkiye’nin göz göre bu hale gelmiş olması, ne yapalım böyle oldu, denilerek geçiştirilemez. Artık unutmaya yüz tuttuğumuz hukuk, kuvvetler ayrılığı, şeffaflık, öngörülebilirlik, liyakat gibi sıkıcı kavramların tamamında geri gittiğimiz için ekonomide de geri gittik. Hukuk fakr-u zarurete düştüğü için insanlar fakirleşti. Evvelki gün ilan edilen, zaten kanunlarda var olan insan hakları planları artık uygulanmaz olduğu için Türkiye geriye döndü. Şu kadar tecrübenin ardından, 18 sene sonra ülkenin önüne konulabilen hedefler, hukukun alfabesinden ibaret olduğu için de gerileme önlenemeyecek. Bir ülke, hukuku, muhakeme usullerini, düşünce hürriyetini yeniden keşfe çıkmışsa hedeflerden söz edemez, etse de anlamı olmaz. 2023 hedeflerinin akıbeti ortada… " düşüncesini dile getirdi.

Karaalioğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kötü yönetim de asla saklanamaz… Mesela, ekonomi yönetiminin kur tabelasını olumlu göstermek adına harcadığı 130 milyar dolar, kötü yönetim örneklerinden sadece birisidir. Türkiye göstermelik paketlerle, gerileyen demokrasiyle, zayıflayan eğitimle, güçten düşen liyakatle sadece geriye gider. Bu gerçekle yüzleşmeden geçecek her gün ilerisi için hem maliyet üretir hem de dünyayla rekabette avantaj kaybettirir. Bir noktadan sonra elde sadece hamaset kalır ve kayıp giden yılların hesabı bile tutulamaz olur."