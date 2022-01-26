Karar yazarı Kahveci: YSS Köprüsünde firmaya toplam ödeme 8,3 milyar doları buluyor; böyle bir kârlılık nerede var?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yap-işlet-devret modeliyle yapılan Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüsüne verilen garanti süresinin 4 yıl daha uzatıldığını öne sürerek "Kamuoyuna açıklanan resmi bir bilgi yok. Hatta köprüyü işleten şirketin sitesinde bile yapım+işletim süresi olarak ihalenin 10 yıl 2 ay 20 gün süre ile alındığı bilgisi var. Ama olsun, gönlümüz elvermedi ve yılda 800 milyon dolar olmak üzere 4 yıl daha 3,2 milyar dolar kıyak geçildi." dedi.

Köprünün yapım maliyetinin 3.5 milyar dolar olduğunu ifade eden Kahveci, şirketin verilen ek süreyle yeni bir köprü parası kazandığını belirterek "Bugün ek süre ile beraber YSS Köprüsünde firmaya toplam ödeme 8,3 milyar doları buluyor. Böyle bir fiyat, böyle bir kârlılık acaba nerede var?" diye sorarak şöyle devam etti:

"Acaba kamu malına yetim malı gibi sahip çıkmak böyle mi oluyor?

Bu hesaplar nasıl verilecek, hiç düşünüyor musunuz? Yani bu dünyada olmasa da, nasıl verilecek bu hesaplar?

Siz Sezen Aksu’nun 5 yıl önceki müzik parçasını sorgulamaya devam edin....

Geleceğiniz satılıyor, evlatlarınızın geleceği alınıyor.... Hiç düşünmeyin"

Yazının tamamı için tıklayın