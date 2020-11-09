Karar yazarı Kahveci: Yeni Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal faiz artıramaz

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, 16 ay sonra görevden alınan Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal’ın yerine atanan eski AKP’li bakan Naci Ağbal’ın faiz arttırımı yapamayacağını savundu.

Kahveci, “Acaba Merkez Bankası Başkanını iki kez görevden alıp, yeni Başkan Naci Ağbal bu göreve getirildiğinde faiz artışı olursa kim faizci olacaktır? 2013 yılından beri Türk Milletine karşı Erdoğan tarafından söylenen sözler, suçlanan faizciler ne olacaktır? " düşüncesini dile getirdi.

Kahveci, "Cumhurbaşkanı Erdoğan faizci başkan atadı mı denilecektir? İşte o yüzden ve sayamadığım bir çok nedenden dolayı yeni MB Başkanı Naci Ağbal faiz artışı seçeneğini kullanamaz diyorum. Kullanırsa bizatihi kendisini o göreve getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerini ve geçmiş suçlamalarını çöpe atmış olur." ifadesini kullandı.

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