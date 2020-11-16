Karar yazarı Kahveci: Yeni kabine eski kendileri ile çok sert mücadele edecek

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün reform açıklamalarına göndermede bulunarak, "Birden hukuk aklımıza geldi; birden demokrasi deyiverdik. Demek ki önceki dönemden ne hukuk kalmış ne de demokrasi. Sanırsınız ki Adalet Bakanı bu hafta bakanlığa atandı. Sanırım yakın zamanda bütün kabine aynı pozisyonda olacak. Hepsi bir önceki yönetime karşı sert bir mücadele verecek. Yani yeni kabine eski kendileri ile çok sert mücadele edecekler." görüşünü savundu.

Kahveci yazısında, "Evet, paraya sıkıştık ve yeni ve yepyeni sayfalar açıyoruz. Eski biz artık yokuz. Eski biz yerine yeni biz geldik. Hele bir bizi görün... Bakın neler yapacağız. Siz yeni bize bir yetki verin, bakın dolar, faiz, enflasyonla nasıl mücadele edilirmiş göreceksiniz. Faiz zulmünü hemen bitireceğiz. Ülke rekabet edecek, kalkınma sağlanacak, istihdam artacak... Ama önce bir acı reçeteyi alalım. Hepimiz acı reçeteyi bir güzel vakti zamanında uygulayalım. Göreceksiniz eski bizlerin yanlışlarını yeni bizler nasıl da bitireceğiz. İşte onun için eski bizlerden oluşan yeni kabinemizi iyi tanıyın. Tarihe not düşecek yeni bizlerin isimleri bakanlıkların girişinde zaten yazılı. Her sabah eski bizlerin resmine bakarak yeni bizler olarak bu büyük mücadeleyi vermiş olacağız. Hazır mısınız?" düşüncesini dile getirdi.