Karar yazarı Kahveci: Yabancılardan ülkeye döviz gelirken biz yaşadığımız krizin suçlusu olarak yine yabancıları gösteriyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Darbelerle başarılamayan hareket ekonomi ile başarılmak isteniyor" söylemini değerlendirdi. Kahveci Merkez Bankası verilerine göre yılın ilk 9 ayında 11 milyar 738 milyon dolar cari işlemler açığına rağmen gelen dövizle beraber ülkenin net döviz rezervi 32,8 milyar dolar arttığını ifade ederek "Ülkeye yabancılardan döviz gelirken biz döviz krizi yaşıyor ve bunun suçlusu olarak yine yabancıları gösteriyoruz." dedi.

"Ülke rezervi artarken neden döviz yükselir?" diyen Kahveci yazısında şöyle dedi:

"İhracatçılardan dönen dövizi Merkez Bankası alınca piyasada derinlik oluşturacak döviz kalmıyor.

İthalatçı vs nasıl döviz bulacak? Kısaca rezerv değişimlerinde Merkez Bankası stokçu görülüyor.

Oysa Merkez Bankaları tam da bu dönemlerde piyasada derinlik oluşturmak için döviz rezervi bulundururular. Ama ne çare ki, bizim Merkez 128 milyar dolar ile bu gücünü kaybetti. Ve şu kriz ortamında dahi döviz almaya devam ediyor."