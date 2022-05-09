Karar yazarı Kahveci: Ülkesini düşünen kim sınırları yol geçen hanına çevirip yılda 400-500 bin yabancıya çalışma ve ikamet izni verir?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, doğum ve ölüm verilerini değerlendirerek "Ekonomik buhran toplumu çocuk bile yapamaz noktaya getirdi." dedi. Kahveci nüfus artışındaki sayıların büyük kısmının kayıtlı göçmenlerden kaynaklandığını ifade ederek şöyle dedi:

"2018 yılında 1 milyon 254 bin doğuma karşılık 426 bin ölüm gerçekleşti. Yani aslında 2018 yılında bizim kendi öz nüfusumuz 828 bin kişi artmıştı. 1 milyon 193 bin nüfus artışına 366 bin yabancı nüfus ile eriştik.

2019 yılında da 1 milyon 187 doğuma karşılık 436 bin vefat ile 751 bin nüfus artışımız olacaktı. Ama TÜİK’in açıkladığı 1 milyon 151 bin nüfusa tam 400 bin ithal nüfusla ulaştık.

İşte 2021 yılında da 1 milyon 066 bin nüfus artışının 459 bini ithal nüfustan geliyor. Toplam ithal nüfusumuzun 1 milyon 792 bine ulaştığını söylüyor TÜİK.

Ülkesini düşünen, ülkesinin geleceğini kurtarmak isteyen kim sınırları yol geçen hanına çevirip yılda 400-500 bin yabancıya çalışma-ikamet izni verir?"

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