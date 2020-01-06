Karar yazarı Kahveci: Ülkemizde veriler uyumlu değil, ekonomimiz uçuyor derken evlerden cansız bedenler çıkıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, ülkemizdeki verilerin uyumlu olmadığına dikkati çekerek, “Bir taraftan ekonomimiz uçuyor denilirken, diğer yandan evlerden yoksulluğa bağlı cansız bedenler çıkabiliyor. Kendi elimizle kurduğumuz bir sanal dünyada yaşıyoruz ama acaba bizi kimse uyandıracak mı? Uyandığımızda ise, gerçek durumu kabullenebilecek miyiz? Bekleyip göreceğiz” ifadesini kullandı.

Kahveci, TÜİK 2019 yılı ilk 9 ayında sanayi sektörünün yüzde 1,67 daraldığını ama bu daralmaya rağmen 2017 yılının ilk 9 ayına göre ise yüzde 2,63 daha yukarıda olduğunu gösteriyor. EPDK verilerine göre 2019 yılı ilk 9 ayında elektrik tüketimi 2018 yılının eş dönemine göre tam yüzde 4,42 daha düşük görülmektedir. Elektrik tüketimi yüzde 4,42 düşmüş ama GSYH hesabında daralma sadece yüzde 1,67. Gelelim işin 2017 ile kıyaslanmasına. 2017 yılının ilk dokuz ayında sanayi sektöründe kullanılan elektrik 2019 yılı ilk dokuz ayından daha yüksek. GSYH hesabına göre sanayi sektörü üretim değeri 2017 yılının ilk dokuz ayına göre 2019 yılında yüzde 2,63 daha yüksek gözüküyor. Oysa aynı dönemde sanayi sektöründe tüketilen elektrik miktarı ise yüzde 0,54 daha düşmüş gözüküyor. Sanayi sektöründe kullanılan elektrik iki yıl öncesinin yüzde 0,54 daha altında olurken, GSYH hesabında sanayi sektörü iki yıl öncesinin yüzde 2,63 daha büyüğünde gözüküyor” düşüncelerini dile getirdi.

Geçtiğimiz aylarda ekonomik nedenler nedeniyle üç aile siyanür ile yaşamlarına son verdi. Geçtiğimiz gün de yemekhane hakları için eylemlerin yapıldığı İstanbul Üniversitesi'nde öğrenci Sibel Ünli yaşamını sona erdirdi. Ünli'nin iş aradığı ve yemekhane kartında bir lira olduğuna ilişkin yaptığı paylaşımlar dikkati çekti.

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