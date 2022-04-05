Karar yazarı Kahveci: Ülkemiz enflasyonda 2002 yılına döndü; reel veriler 80 öncesi karanlık dönemi yeniden yaşatıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yüzde 61,1'e yükselen enflasyon oranı ve ekonomideki kötü gidişata ilişkin olarak Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2018 seçimi öncesinden "Hele siz bu kardeşinize yetki verin. kurla faizle nasıl uğraşılır göreceksiniz" sözlerini hatırlattı.

Kahveci "2018’de istediği güçlü yetki yetmemiş olamaz. Çünkü görevden almadığı nerede ise bir tek kendisi kaldı. TÜİK’de ne kadar görev değişimi olduğunu artık takip bile edemiyorum. Buna rağmen; ülkemiz enflasyonda 2002 yıllarına dönerken; reel verilerde 80 öncesi karanlık dönemi yeniden bize yaşatmış oluyor." dedi.

Yazının tamamı için tıklayın