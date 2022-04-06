Karar yazarı Kahveci: Ücret zammı çok düşük; ucuz işçiliğe dayalı Çin modelini güzelce uyguluyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, 2022'de ortalama ücret artışının yüzde 40,4 olduğunu ifade ederek "Ortalama ücretin asgari ücretten daha az arttığı yerdeyiz. Özel sektörün genel maaş zam oranının asgari ücretin gerisinde kaldığını gördüğümüz yerdeyiz." dedi.

Kahveci fiyat artışlarına karşı maaşların yetersiz olduğuna dikkat çekerek şöyle devam etti:

"Perakende sektöründe 1 milyon 450 bin kişi çalışıyor. Aylık brüt ücret 6.305. Bu ne demek söyleyeyim: Asgari ücretten sadece 120 lira daha fazla maaş alınıyor.

Yiyecek, içecek hizmetleri sektöründe 733 bin kişi çalışıyor. Aylık brüt maaşları 5.676 lira. Yani herkes asgari ücretli... Ücretler ve ücret zammında kamu-özel ayrımı da önemli.

Kamu yüzde 45,6 zamla çalışanlarına 9.606 lira verirken; özel sektör yüzde 40,0 zamla 7.468 lira aylık veriyormuş.

Dikkat ederseniz kamuda hem zam oranı hem de aylık tutarı daha yüksek. Ücret zammı çok düşük kalarak ucuz işçiliğe dayalı Çin modelini güzelce uyguluyoruz"

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