Karar yazarı Kahveci: Türkiye'de enerji fiyatlarının yüksekliği yurtdışındaki artıştan ziyade, TL'nin değer kaybıyla alakalı

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Adana'da enerji fiyatlarına ilişkin "Küresel enerji, mal, hizmet fiyatları fahiş oranlarda arttığı halde bunları 3’te 1’i, 5’te 1’i oranında yansıtarak vatandaşlarımızı koruyoruz" ifadelerini değerlendirdi. Kahveci, geçen yıl pandemi döneminde küresel enerji fiyatlarının dibe vurduğunu, bu yıl yaşanan yaşanan artışlarla fiyatların aslında geçen seneki seviyesine geri geldiğini ifade etti.

Kahveci "Türkiye’de enerji fiyatlarının yüksekliği yurtdışı piyasalara bağlı bir artıştan ziyade TL’nin değer kaybı ile alakalıdır" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Biraz eskiye gidelim: 2008 haziran ayında doğal gaz fiyatları 8-9 dolar bandından 12,8 dolara yükseliyor. Hatta Nisan 2008-Temmuz 2008 arasında ortalama doğal gaz fiyatı 11,5 dolar oluyor. Yine Nisan 2008-Temmuz 2008 arasında petrol fiyatları da 127,1 dolar düzeyinde gerçekleşiyor. (Bu arada birkaç günlük olsa da petrol fiyatları 145 doları görüyor)

Fakat o günlerde 1 dolar 1,25 TL civarında işlem görüyordu.

Dolar bazında 2008 yılına göre nerede ise yarı yarıya daha düşük fiyatlarda olan doğal gaz ve petrol fiyatlarında vatandaşı acaba neye karşı koruyoruz?

Türk Halkı, Merkez Bankası üzerine yapılan tartışmalardan alın da, demokrasiden-kurumların işleyişinin zedelenmesine kadar giden yolda değer kaybeden TL’nin faturasını ödemek zorunda kalmaktadır."