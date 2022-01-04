Karar yazarı Kahveci: TÜİK, 'faiz sebep, enflasyon sonuç' tezinin teoride durduğu gibi olmadığını resmen ilan etti

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Faiz sebep, enflasyon sonuç" tezinin teoride durduğu gibi pratikte durmadığını ifade ederek "Dün aslında TÜİK bu düşüncenin teoride durduğu gibi olmadığını resmen ilan etti. Sadece ve sadece aylık enflasyon yüzde 13,6 yükselişle AK Parti döneminin yıllık enflasyon oranının üzerine çıktı" dedi.

Kahveci, söz konusu tezin faiz indirimleri neticesinde, negatif reel faiz verilmesine yol açtığını hatırlatarak şöyle dedi:

"Enflasyon neden patladı?

Kurlar artınca fiyatların artacağı kesindi.

İyi ama negatif faizle kurların artacağı da kesindi.

O zaman bu basit düşüncenin bile teoride yer etmemiş olması nasıl izah edilebilir?

Acaba faizler düşer ama millet döviz almaz, çünkü bizim sloganlarımıza kanarlar mı diye düşünüldü... Çünkü 'Onların doları varsa, bizim Allahımız var' diyen de bizdik.

Ama olmadı.

Onların doları yükseldi, bizim TL’miz çöktü"

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