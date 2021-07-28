Karar yazarı Kahveci: Toplam büyümede Erdoğan’ın en başarılı yılları bile Özal döneminin gerisinde kalmış

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye’nin büyüme rakamlarını değerlendirdiği bugünkü yazısında, iktidarı eleştirdi. “Özallı Yıllar: 83,2 büyüme/12 yıl = Yılda 6,93. AK Parti veya Erdoğan’ın en başarılı yılları: 81,0 büyüme/13 yıl = 6,23” bilgisini paylaşan Kahveci, “Toplam büyümede Erdoğan’ın en başarılı yılları bile Özal döneminin gerisinde kalmış. Ama asıl mesele bu bile değil” dedi.

“Özal dönemi büyüme nerede ise cari açıksız, yani iç güçlere bağlı büyümeydi. Oysa Erdoğan dönemi büyüme çok yüksek cari açıklı ve yabancı güçlere bağlı büyüme oldu. Nitekim Erdoğan dönemi büyümesi %81,0’de kalırken asıl duruş üretimde-imalat sanayinde yaşandı. 2002-2015 imalat sanayi büyümesi %97,5’de kaldı. Büyümede imalat sanayi oranı artık 1,20’ye düşmüş oldu. Nitekim cari fiyatlarla imalat sanayinin GSYH payı da yüzde 17,64’den yüzde 15,59’a gerileme yaşadı (2002-2015)” diyen Kahveci, iktidarı eleştirdiği yazısında, “Çöküşün ne zaman ve nasıl olacağını kimse kestiremez. Ama gidişatın iyi olmadığını ve ülkenin giderek yozlaştığını ekonomiden de görebiliyoruz. Bu durum ise hiç hayra alamet değildir. Umarız muhalefet derin bir model içerisinde büyük değişimi başarabilir” ifadelerini kullandı.

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