Karar yazarı Kahveci: Şu anda ülkeden kaçan kaçana bir durum var; sermayesi de kaçıyor, insanı da kaçıyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Şu anda ülkeden kaçan kaçana bir durum var. Yabancısı da kaçıyor, yerlisi de kaçıyor. Sermayesi de kaçıyor, insanı da kaçıyor. Bu dönemde ülkemiz hem sermaye hem de beyin gücü olarak yozlaşıyor." dedi.

Kahveci, iktidarın değişmesinden sonra ülkeye yabancı sermayenin akacağını ve TL'nin değer kazanacağını ancak işleri düzeltmenin o kadar kolay olmadığını ifade ederek yazısında şunları kaydetti:

"Ülkemizde yönetiminin değişeceğine dair seçim belli olduğu anda ülkede bir şeyler değişmeye başlayacaktır.

Ülke normalleştiği an TL hızla değer kazanma sürecine girecek ve fiyatlar da buna bağlı olarak ucuzlayacak.

İyi ama ülke ekonomisi bu kadar basit çözümle mi ayağa kalkacaktır?

Makul fiyatlar yine bu ülkede var. (Ağustos ayı fiyatları): Domates- 1,67 TL, salatalık 2,12 TL, patlıcan 2,02 TL, kuru soğan 0,79 TL, havuç 1,49 TL, patates 1,00 TL, yerli muz 5,40 TL, elma 2,70 TL...

Alamazsınız, çünkü bu fiyatlar çiftçinin tarla satış fiyatları. İyi ama çiftçi bu kadar ucuza ve zararına ürün satarken aynı ürünler neden raflarda 7-8 kat fiyata satılıyor?

Siz şimdi tarım alanlarını genişlettiğinizde ve çiftçiyi daha fazla üretime teşvik ettiğinizde sorun çözülecek mi? Söyleyeyim, maalesef HAYIR...

Sistem o kadar bütüncül çözüm gerektiriyor ki, sadece bir noktaya adım atmakla bu iş çözülmez."