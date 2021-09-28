Karar yazarı Kahveci: Söylemi dini olan, bu argümanla oy isteyen bir yönetim, nasıl oluyor da kredi-faiz eksenine halkı hapsedebiliyor?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, AKP'nin ekonomik çözümlerde hep kredi-faiz yoluna gittiğini, kalkınma ve değer üretiminin sınıfta kaldığını ifade etti. Kahveci, "Dava dediğinizde insanların kendilerini uğruna feda etmesi gereken bir ulu hedef karşınızda durur. AK Parti işte tam da dava ile kendini özdeşleştirmeye çalışıp meydanlarda dini söylemlere ek olarak dini kitabı da kullanabiliyor" diyerek yazsında şöyle dedi:

"İyi ama uğruna feda olunması bile erdem kabul edilen bir dava, nasıl oluyor da neferleri olan insanları basit bir banka kredisine hapsedebiliyor?

Hem de davanın asıl unsurlarında olan Faize...

Burada bir durmak gerekmez mi? Söylemi dini olan, meydanlarda bunu sıkça kullanan, vatandaşına bu argümanlarla oy vermesini isteyen bir yönetim, nasıl oluyor da kredi/faiz eksenine halkı hapsedebiliyor?

İlginç değil mi?

Sahi bu davanın faizi kaç? Bu dava çöpten ekmek toplayıp savunulacak bir dava ise, neden çözümler hep kredi-faiz ekseninde aranıyor?"