Karar yazarı Kahveci: Sokaklar uyuşturuculardan, canilerden geçilmezken veri açıklayanı hapse atacaklarmış

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) izin alınmadan istatistiki veri yayımlayanlara hapis cezası geleceği söylemlerine karşı "Sokaklar uyuşturuculardan, canilerden geçilmezken veri açıklayanı hapse atacaklarmış." diye yazdı.

Kahveci, "Bugün ENA Grup gibi gerçek enflasyonu hesaplamaya çalışanlar, bizler gibi açıklanan verilerin gerçekliğini sorgulayanlar aslında vatandaşın hakkını aramış oluyoruz.

Vatandaşın maaşına gerçek zammın verilmesi için, emeklinin maaşına gerçek artışın yapılmasını istemiş oluyoruz.

Gerçek enflasyon açıklanmadan gerçek ücreti alamayacağımızı hepimiz biliyoruz. O yüzden işimiz gerçeklerle, o yüzden işimiz söylenen sloganlara bakmak değil, açıklanan gerçek verileri incelemektir." dedi.

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