Karar yazarı Kahveci: Slogan ile yönetmek işin kolay yolu ama rakamlar sloganla oluşmuyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Tarlada para etmeyen ürünler raflarda ateş pahası. Nüfus artışının oluşturduğu ihtiyacın 2 katı konut yapılmış ama konut fiyatları ve kiraları artıyor. 8.4 milyon işsiz var ama çalışacak işçi bulunamıyor." diyerek bu üç temel noktanın ülkenin yönetilemediğinin göstergesi olduğunu ifade etti. Kahveci yazısında şöyle dedi:

"Slogan ile yönetmek aslında işin en kolay yolu ama maalesef rakamlar sloganla oluşmuyor. Bugün TL’nin değer kaybına bağlı pahalılık toplumda çok ciddi sorun haline geldi. Bunun yanına yüksek işsizlik eklendiğinde toplumun bu yükü kaldıracak hali kalmadı.

Bir süredir kredi kullanımı ile örtülen sorunlar da açığa çıkıyor. Borcunu ödeyemeyenlerin sayısı yılın ilk 6 ayında geçen yıla göre nerede ise iki kat artarak 603 bin kişiye yükseldi. (Önceki 345 bin) Bu çok ciddi bir sorun.

Kredi-faiz ekseninde çözülmeye çalışılan sorunların birikimi sürekli yığılıyor. Bu yığılmalar aynı zamanda kurumsal çöküşle beraber oluşmaktadır.

Meydanlarda Diyanet Başkanı ile sloganları süslemek evlatlarımıza nasıl gelecektir? Onların dertleri nasıl hafifleyecektir? Çünkü onlar Hazine garantili müteahhitlere de çalışacaklar. Yaklaşık 200 milyar dolar yükümlülükleri şimdiden oluştu bile."