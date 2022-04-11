Karar yazarı Kahveci: Sefalet en fazla iktidar tabanını vurmuş; ama hâlâ muhalefetin gözünün üstünde kaşın var davasıyla ilgileniyorlar

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yaşanan ekonomik zorluklara rağmen seçmenin iktidardan vazgeçmemesine yönelik "Eskiden 1 yıllık ekonomik krizler yaşandığında bile iktidarı deviren seçmen, şimdi 2015’den beri süren büyük buhrana rağmen hâlâ iktidarcı kesilmiş durumda" dedi.

Kahveci, ekonomik şartlardan en çok iktidara oy veren kesimin etkilendiğine dikkat çekerek şöyle dedi:

"Verilere bakıyoruz; alt eğitim grubu krizden çok etkilenmiş. Buna bağlı olarak çocuk yapma sahipliği düşmüş ama iktidara sahipli pek düşmemiş.

Açlık, sefalet en fazla iktidar tabanını vurmuş ama o taban hala muhalefetin gözünün üstünde kaşın var davası ile ilgileniyor.

Ülkeden beyin göçü başlamış (2017), ülke hızla yozlaşmaya gidiyor ama o hala dünyaya meydan okunduğunu sanıyor.

Evladının geleceğinin 3-5 Hazine garantili müteahhide satıldığını görmesine rağmen hâlâ Reis’inin geleceğini düşünen profiller oluşmuş.

Saymakla bitmeyecek zikzaklar dünyasında dava uğruna bütün günahların sevaplaştığını biliyoruz.

Nereden mi? Tabii ki FETÖ’den. Acaba daha neler öğrendik ve uyguluyoruz?"

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