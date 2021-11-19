Karar yazarı Kahveci: Satılan 128 milyar doların bugünkü değeri 600 milyar TL ediyor; bu parayı kimler aldı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın 128 milyar dolarlık rezervinin satıldığını hatırlatarak "Satılan 128 milyar doları kimler aldı? Şimdi bu soru çok daha önem kazanıyor. Çünkü şu anda ucuza satılan bu doların karşılığı tam 600 milyar TL ediyor" dedi. Kahveci 128 milyar doların satıldığı zamanda dolar kurunun 6 lira olduğunu bugün ise 11 liraya geldiğini ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Bu satışın yarısı bile içeride alınmış olduğunda elde edilen kazanç 300 milyar TL demektir.

Böyle bir parayı nerede ve nasıl kazanabilirsiniz?"