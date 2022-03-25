Karar yazarı Kahveci: Rakamların yüzde 100 dediği gerçekleri bile yok edebilir durumda bir yönetim kabiliyetimiz oluştu

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin elinde "çok büyük" bir güç olduğuna dikkat çekerek "Rakamların yüzde 100 dediği gerçekleri bile yok edebilir durumda bir yönetim kabiliyetimiz oluştu" dedi.

Kahveci, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kur korumalı mevduata ilişkin olarak "En kötü senaryoda bile Hazine'ye yük getirmiyor" sözlerini hatırlatarak "Henüz kötü senaryo gelmedi ama şimdiden KKM hesabına 40 milyar ödemenin yolu görüldü. Kimse de dönüp 'ne demiştiniz ama ne oldu' diye soramıyor? Burada sormaktan kastettiğim elbette bizler değiliz. Hesap sorması gerekenlerden bahsediyorum. Yoksa bizler bu soruları fazlası ile soruyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahveci, Türkiye'nin 2022 yılında muhtemelen dünyadaki ilk 20 ekonominin içine giremeyeceğini belirterek "Yani ülkemiz emsal ülkelerin gerisinde kalıyor, görece olarak daha hızlı zayıflıyor. Ama meydanlarda-ekranlarda 'Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisine girmeye en yakınız' diyebiliyor ve bunu bir kesime kabullendirebiliyoruz." dedi.

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