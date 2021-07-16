Karar yazarı Kahveci: Osmangazi Köprüsü'nün indirimli geçişlerinde müteahhit hem aradaki farkı devletten alıyor; hem de araç başına fazlalık geliri ek olarak kasaya mı koyuyor?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Osmangazi Köprüsü'nün indirimli fiyat üzerinden geçişlerinde aradaki farkın devletin kasasından ödendiğini kaleme alan bir yazı yazdı.

Kahveci, köprünün asıl geçiş fiyatının 350 TL olduğunu ancak indirimli fiyat uygulandığı için vatandaşlardan köprü geçişi için 150 TL alındığını ifade ederek şöyle yazdı:

"Şimdi diyelim ki tam 40 bin araç geçiyor: Bu durumda tablo şu oluyor: 40 bin araç başına yaklaşık 150 TL şirket tahsil ediyor. Bu da günlük 6 milyon lira ediyor. Ama 350-150=200 TL farkı olan 8 milyon lirayı da devlet yine günlük olarak 6 ayda bir müteahhide ödüyor. Diyelim ki Osmangazi Köprüsünü günlük 60 bin araç kullanmaya başladı. Normalde durum ne olur?

Şirkete verilen günlük araç garantisi 40 bin araç üzerinden 350 TL toplam fiyatla 14 milyon lira. Ama 60 bin araç kullanırsa ve 150 liradan geçiyorsa şirketin günlük geliri 9 milyon lira ediyor.

Acaba burada devlet-siyaset “Biz indirimli fiyat ile size kolaylık yaptık, dolayısı ile günlük 14 milyon gelir (93 bin araç 150 TL ödeyerek) tamamlanana kadar size garanti edilen üzerinde araç geçişini saymayız” diyor mu?"

Kahveci, bu şartlarda araç sayısı 93 bine ulaşana kadar devlet ve müteahhitin fazlalık paylaşımı yapmayacağını dile getirerek şunları kaydetti:

"Ama yok burada da bir cinlik devreye girmişse; hem devlet indirimli fiyatı kasadan ödemeye devam eder hem de müteahhit 40 bin aracın üzeri geçiş gelirinin yüzde 70’ini kasasına koyar.

Müteahhit hem 200 liralık farkı devletten almaya devam ediyor. Hem de fazlalık araç başına gelirin yüzde 70’ini ek olarak kasaya mı koyuyor?"

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