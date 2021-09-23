Karar yazarı Kahveci: Öğrenciler yurt bulamadıkları için parklarda yatıyorsa terör örgütü yandaşları mı oluyor?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde devletin tıkandığını ifade ederek "Slogan ve sembol ile ülke yönetilince sonuçlar maalesef herkes için acı vermeye başlıyor" dedi. Kahveci, ekonomide yaşanan kriz ve gelişmeleri devletin tıkandığının itirafı olduğuna işaret ederek yazısında şöyle dedi:

"Bugün aslında 8,4 milyon işsize rağmen çalışacak eleman bulamıyoruz diyenler de aslında devletin tıkandığını itiraf ediyorlar.

Bugün aslında tarlada bedava ürünün raflarda el yaktığını görüp fiyat etiketi denetimine çıkanlar da aslında devletin tıkandığını ifşa ediyorlar.

Bugün aslında yıllardır o kadar fazladan konut yapımına rağmen kiralar uçtu, ev fiyatları patladı dedirtenler de devletin tıkandığını söylemiş oluyorlar.

Efendim öğrenciler yurt bulamadıkları için parklarda yatıyorsa aslında onlar;

Mavi Vatan düşmanları

Terör örgütü yandaşları mı oluyor?"