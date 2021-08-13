Karar yazarı Kahveci: Naci Ağbal için 'bu operasyonu kimin adına çekiyorsun' diye sormuşlardı; Kavcıoğlu da 5. kez faiz indirim kararı alamadı

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın yüzde 19'luk politika faizini sabit tutmasını değerlendirdi. Kahveci köşesinde "Merkez Bankası, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sinyaline rağmen yine faiz indirimine gidemedi. Önceki devrik Başkan Naci Ağbal için 'bu operasyonu kimin adına çekiyorsun' diye sormuşlardı ama Şahap Kavcıoğlu da göreve geleli 5’inci kez faiz indirim kararı alamadı." diye yazdı.

Kahveci, Kavcıoğlu'nun Naci Ağbal'ın bıraktığı yerde öylece durduğunu ifade ederek şöyle yazdı:

"Sıkışmış olan sadece Şahap Kavcıoğlu değil elbette. Aslında faiz kararına bu kadar sıkışan koca ülkemizdir. Yüzde 19 enflasyon ve yüzde 19 faiz sarmalında öylece bekliyoruz.

Ama dikkatlerden kaçmasın diye belirteyim: Dün Merkez Bankası açıklamasında hep yüksek enflasyondan bahsetti. Zaten Başkan Kavcıoğlu’da enflasyon düşmeden faizleri düşürmeyeceklerini söylemişti.

İyi ama o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TV’lerde Millete söyledikleri ne olacak? “Artık yüksek faiz maliyetler vasıtası ile yüksek enflasyona neden oluyor” demişti.

Sıkıştık mı şimdi iki arada... Acaba hangi görüş etkili olacak ve o görüşe göre faiz kararı verilecek?

MB’nin dünkü diğer açıklaması ise Güney Kore ile yapılan swap anlaşmasıydı. 128 milyar dolar buhar olunca kapı kapı swap yapacak ülke arıyoruz. Kısaca dövize de çok sıkışmış durumdayız.

O kadar sıkıştık ki, göçmenleri ülkemizde tutarak AB ile göçmen finansını da yönetmeye çalışıyoruz. Göçmen başına sadaka dövize de ihtiyacımız var.

Hatta daha da ileri gidip, ABD ile aramızı iyi tutmak için Afganistan’da Mehmetçiği görevlendiriyoruz.

Anlayacağınız epey sıkıştık ey Millet..."

Yazının tamamı için tıklayın