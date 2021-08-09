Karar yazarı Kahveci: Muhalefet yapısal çöküşü durduracak büyük projeyi hazırlayabildi mi?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde Türkiye'nin yapısal bir çöküş içinde olduğunu ifade ederek "Çöküş halindeyiz ama asıl çöküş sonraki yıllarda gelecek. Arjantin ile Venezuela arası bir yere gidiyoruz." dedi.

Kahveci, "Muhalefet gerçekten yapısal çöküşü durduracak ve Türkiye’nin yapısal değişimini sağlayacak büyük projeyi hazırlayabildi mi?" diyerek şöyle yazdı:

"Orası da hala muallak.

'Siyaseti düzeltir, liyakati getirir, adaleti sağlarsak yabancı sermaye gelir ve yerliler de yatırıma başlar' ana çözüm modeli artık yeterli değildir. Bu bir geçiştirici modeldir.

Bakın ülkede nüfus resmen azalacak. Kadın başına doğum oranı 2,1 eşik değerin altına çoktan indi. 2020 yılında bu oran 1,76 ve artık Türkiye nüfusunun yaşlanıp gerileyeceği kesin.

Zamanımız bitiyor.

Gelecek nesiller vasıfsız ve hızla artan emeklilere ve kamu personeline nasıl bakacaklar? Hazine garantili müteahhitlerin paralarını nasıl ödeyecekler?

Devlet borçları ve şirket borçları bütünü tarihte hiç bu kadar artmamıştı? Bu paraların çok büyük kısmı verimsizliğe akıtıldı. Bu verimsiz ekonomi nasıl değiştirilecek?

O nedenle söylüyorum: Türkiye’nin reformlara değil DEVRİMLERE ihtiyacı var. Muhalefet hala işin ciddiyetini topluma veremiyor. Aynı zamanda çözümleri de hala çok vasat düzeyde."

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