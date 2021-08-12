Karar yazarı Kahveci: Muhalefet için kırkı kırk yaran toplumumuzdaki bir kesim, nedense hiçbir ihale ve usulsüzlük takip etmiyor

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Sivas'ta İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in saldırıya uğramasını değerlendirdi. Kahveci "muhalefet için kırkı kırk yaran toplumumuzdaki bir kesim, her nedense hiçbir ihale ve usulsüzlük takip etmiyor" dedi.

Kahveci'nin yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Meral Akşener o şehre girmesin, Kemal Kılıçdaroğlu linçe maruz kalsın, HDP zaten bizden değil... Davutoğlu ve Babacan ihanet içinde... Temel Karamollaoğlu da zaten onlarla birlikte.

İyi de siz demokrasiyi bitirdiniz. Ülkeyi tek bir lidere ve partiye bağladınız.

Böyle bir ülkeye ne yatırımcı gelir, ne de istenen düzeyde yatırım olur. Aç, sefil ve karanlık bir geleceğe doğru sadece şükrederek gideriz.

Ama sakın şunu unutmayın: Sizin bu tutumunuz asıl evlatlarınızın geleceğini karartacaktır. En büyük kötülüğü o çok sevdiğiniz evlatlarınıza yapıyorsunuz aslında...

Mesela Sivas’ta Meral Akşener’e 'o kadın Sivas’a giremez' diyen kadın aslında kendi kız evladını kovmaktadır. Çünkü kendi evladının geleceğini karartmaktan başka bir şey yapmıyor.

İşin bir başka yönü daha var aslında.

Mesela muhalefet için kırkı kırk yaran toplumumuzdaki bir kesim, her nedense hiçbir ihale ve usulsüzlük takip etmiyor. Kurtköy-Akyazı arasında Cengiz-Limak Hazine garantili iki müteahhide ihale sonrası 7 yıl daha işletme süresi verilerek 4 milyar dolar ek kaynak aktarılıyor.

YSS Köprüsü 2023 ikinci yarısında ihale süresine göre devlete geçmiş olacak. Ama öyle şeyler var ki, orada da müteahhide ek 6 yıl işletme süresi verilerek (yılda 800 milyon $) 4,8 milyar dolar kıyak çekilmiş.

Ama bilgiler sadece fikri takiple bulunabiliyor. Koca devlette kime ne verildi, kim ne aldı, kime ne kıyak çekildi hepsi ticari sır...

Yazık değil mi? Bakın bütün bu paraları evlatlarımız ödeyecek. Hem de 200 milyar dolara yakın bir para."

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