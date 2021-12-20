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Ekonomi

Karar yazarı Kahveci: Millet ekmek kuyruğunda 2-3 liranın hesabını yapıyor; biraz düşünmek ve sorumluluk üstlenmek lazım

"Faiz düşüşü sanal ama kur yükselişi ve trilyonlarca liralık maliyet artışı gerçek oldu"

20 Aralık 2021 10:33

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'de görülen finansal dalgalanmanın üretim ve ticareti vurduğunu ifade etti. Kahveci "Millet şu anda bile 5 liralık ekmeği 2 liraya almak için yağmurda-çamurda saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu millete bakıp biraz düşünmek ve sorumluluk üstlenmek lazım" dedi.

Türkiye'nin faiz yükünün 147 milyar dolar olduğunu ifade eden Kahveci, yeni ekonomik modeli denemesinin 3 aylık kur maliyetinin 1,3 trilyon lira olduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Faiz düşüşü sanal ama kur yükselişi ve trilyonlarca liralık maliyet artışı gerçek oldu.

Bugün millet ekmek kuyruğunda 2-3 liranın hesabını yapıyor.

Yağmurda-çamurda kuyrukta bekleyerek ekmek almaya çalışıyor.

Acaba ülke yönetimi; yukarıda verdiğim trilyonlarca liranın hesabını niye yapmıyor. Matematikte 4 işlemin yeteceği bir hesap bu.

Ya da acaba yönetimin başka bir hesabı mı var? Ülke aç kalsın, millet sefil kalsın ve açlık sokaklara mı taşsın? Bunu mu bekliyorlar?"

 

 

İbrahim kahvecifaizkurmaliyetekmek kuyruğu
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