Karar yazarı Kahveci: Millet ekmek kuyruğunda 2-3 liranın hesabını yapıyor; biraz düşünmek ve sorumluluk üstlenmek lazım

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'de görülen finansal dalgalanmanın üretim ve ticareti vurduğunu ifade etti. Kahveci "Millet şu anda bile 5 liralık ekmeği 2 liraya almak için yağmurda-çamurda saatlerce kuyrukta bekliyor. Bu millete bakıp biraz düşünmek ve sorumluluk üstlenmek lazım" dedi.

Türkiye'nin faiz yükünün 147 milyar dolar olduğunu ifade eden Kahveci, yeni ekonomik modeli denemesinin 3 aylık kur maliyetinin 1,3 trilyon lira olduğunu ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Faiz düşüşü sanal ama kur yükselişi ve trilyonlarca liralık maliyet artışı gerçek oldu.

Bugün millet ekmek kuyruğunda 2-3 liranın hesabını yapıyor.

Yağmurda-çamurda kuyrukta bekleyerek ekmek almaya çalışıyor.

Acaba ülke yönetimi; yukarıda verdiğim trilyonlarca liranın hesabını niye yapmıyor. Matematikte 4 işlemin yeteceği bir hesap bu.

Ya da acaba yönetimin başka bir hesabı mı var? Ülke aç kalsın, millet sefil kalsın ve açlık sokaklara mı taşsın? Bunu mu bekliyorlar?"