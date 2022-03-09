Karar yazarı Kahveci: Mazot, Putin yüzünden çıktı ama bunun üzerini biz kur artışı ile başardık; hani büyük buluşa ne oldu?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 20 Aralık'ta duyurduğu 'Kur Korumalı TL Hesabı' uygulamasına işaret ederek, "Hani büyük buluşa ne oldu? Bundan sonra ne olacak?" diye sordu.

Kahveci, 3 ay önce Kur Korumalı Mevduata geçen bir hesaba yıllık yüzde 53 civarında bir gelir ödenmesi gerektiğini belirterek, "Bu neyi ifade ediyor söyleyeyim: Fiili faiz enflasyona geldi ama biz hala bir inat uğruna MB faizini yüzde 14,0’de tutuyoruz. Yel değirmenine meydan okuduğumuzu söylesem anlatmış olur muyum?" dedi.

Kahveci ayrıca, "Bir yandan küresel fiyatlar artıyor, bir yanda yurtiçinde kurlar artıyor. Mesela petrolü verdim dün... Mazot fiyatı Kasım 2021’de 8,20 liradan bugün 22,8 liraya yükseldi. Eğer kur artmasaydı mazot fiyatı 12,0-13,0 lira arasında kalacaktı. Petrolun 80 dolardan 125 dolara çıkışı Putin yüzünden ise, bu da mazotta yaklaşık 4-5 lira zam demek. Yani 8,20 liradan 12,50 liraya Putin yüzünden çıktı ama bunun üzerini biz kur artışı ile başardık. Mazot çıkınca, sadece zam orada mı kalıyor? Yayılma etkisi ile mazotla taşınan gıda maddeleri de zamlanıyor. Ya da diğer ürünler... Şimdi doğalgaz zammı, vs zamlar devam ediyor. Ama tüm bu zamlar hem yurtdışından hem de yurtiçinden geliyor. Bir millet hem dışarıdan hem de içeriden bu kadar acıyı nasıl çekecek?" ifadelerini kullandı.