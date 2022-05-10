Karar yazarı Kahveci: Neden 6’lı masa ekonomik çözüme eğilmiyor?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, hükümetin birçok yanlışına rağmen oy oranının 30-35'lerde olmasını köşesinde değindi. Kahveci "Bugün kutuplaştırıcı politika ile herkesin kendi mahallesinde kalması hedefleniyor. Sadece kendi pencerenizden baktığınızda “öz CHP ve/veya öz İYİ Parti... vs “ dediğinizde aslında tam da iktidar politikasının hizmetine girmiş oluyorsunuz" diye yazdı.

"Sadece kendimizi değil, sadece partimizi değil önce ülkeyi düşünmek gerektiğini belirtmem gerekir." diyen Kahveci şöyle devam etti:

"Bugün ülkemiz derin ekonomik buhran içinde. Geçen hafta emeklilerin ve SGK’nın mali verilerini verdim. 'Merkez Bankası bağımsızlığı ile SGK’nın açıkları nasıl kapanır' diye de sormuştum.

Demem o ki, bu derin ekonomik buhrandan çıkışın yol haritası şimdiden çizilmek zorunda. Türkiye öyle günübirlik finansal dengeler ile yönetilecek dönemi geçirdi. Yarınlarımızı, evlatlarımızı düşünmek zorundayız. Belki de bu yol haritası yarınlarımız için bugün bir miktar sıkıntıyı göğüslemek gerektirecek.

Vatandaşın görmek istediği çözüm modeli neden hala oluşmadı? Neden 6’lı masa ekonomik çözüme eğilmiyor?"

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