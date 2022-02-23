Karar yazarı Kahveci: Kur şoku yaşarsak Hazine ve Merkez Bankası ne yapacak?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Ukrayna krizi, ABD Merkez Bankası (Fed) gibi risklerin dolarda yükselişe yol açması durumunda kur korumalı mevduat hesaplarına kur farkı ödenmesi gerekeceğine dikkat çekti.

Dün doların 13,90'lara gelmesini ve kur korumalı mevduatta son verilere göre 379 milyar lira olduğunu hatırlatan Kahveci "Şu anda dolar/TL 20 liraya yükselse yaklaşık olarak Hazine’den ve MB kasasından ödememiz gereken meblağ 170 milyar lira. Diyelim ki, KKM hesapları 600-700 milyar liraya ulaştı ve kur bir anda 10 lira yükseldi. Biz bu durumda yaklaşık 500 milyar lira kur farkını nereden bulup ödeyeceğiz?" dedi.

"Kur artışı yaşanırsa ne olacak? Para mı basacağız; vergi mi salacağız?" diye soran Kahveci şöyle devam etti:

"Şimdi sormak isterim: Acaba kur şoku yaşarsak Hazine-Bütçe ve MB ne yapacak?

Bakınız para basarak bu işi kapatmayı düşünen varsa o zaman biz de şunu ilan edelim: Üç haneli enflasyon mu yoksa 4 haneli enflasyon mu yaşarız?"

Yazının tamamı için tıklayın