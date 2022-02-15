Karar yazarı Kahveci: Kur artınca fiyatlar katlandı; iyi ama kur neden arttı?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, brent petrolün dünyada 40 dolardan 90 dolara çıktığında fiyat artışının yüzde 125 olurken, bunun Türkiye'de 275 TL'den bin 250 TL'ye çıktığını, böylece artış oranının yüzde 350'yi bulduğunu ifade etti. Kahveci "Ama aslında hepimiz biliyoruz bunun nedenini... Kur artınca fiyatlar katlanarak yükseldi. İyi ama kur neden arttı? Ortada Nas var deyip, faiz sebep-enflasyon sonuç mantığı ile gidince kurlar patladı." dedi.

Kahveci, "Bizler doğalgazı da boru hatlarından brent petrole bağlı fiyatlardan satın alıyoruz. O nedenle enerji (özellikle elektrik) üretiminde ana belirleyici fiyat petrol olmaktadır " dedi. Kahveci yazısında şunları kaydetti:

"Kurlar patlayınca zamlar da hiç sektirmeden yağmur gibi yağdı.

İyi ama biz hala neden herkese 'elektrik zamlarının sebebi biz değiliz, zamları biz yapmıyoruz' diye açıklamalarda bulunuyoruz?

Tek bir nedeni olabilir: Sorumluluk üstlenmek istemiyoruz. Nasılsa “dış güçler” dediğimizde kabul edenler var; o zaman bunları da neden kabul etmesinler!!!

“Küresel güçler zam yaptı; biz bir şey yapmadık” dediğimizde ortada ne sorun kalır, ne de sorumlu..."

Yazının tamamı için tıklayın