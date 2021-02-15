Karar yazarı Kahveci: Küçük ilçelerde dahi üniversite fakültesi açarak aslında işsizlik kampları oluşturuyoruz

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Küçük ilçelerde dahi üniversite fakültesi açarak aslında işsizlik kampları oluşturuyoruz." görüşünü savundu.

Kahveci yazısında, "Bu ülkenin kamyon şoförüne de ihtiyacı var, tamirciye de... Hatta teknikerine, uzmanlarına, ustalarına da ihtiyacı var. Şu soruyu soralım: Bu ülkede Almanya’nın iki katı üniversiteli okuyorsa neden işverenler 'Vasıflı eleman bulamıyoruz' diyorlar. Yılda 3-5 bin ihtiyacımız olan bir alanda 60-70 bin mezun vererek kime hizmet ediyoruz? Atanamayan öğretmen kavramı mı olur yoksa boşu boşuna okutulmuş öğretmenler mi? Küçük ilçelerde dahi üniversite fakültesi açarak aslında işsizlik kampları oluşturuyoruz. O gençler orada boşu boşuna 4-5 yıllarını geçiriyorlar. Mezun olduklarında da okudukları alanda iş bulmalarına imkan olmayacak. Oysa o yılları meslek öğrenilecek yıllardı. Okuyarak geleceklerini kaybettiriyor ve bir ömür boyu mesleksiz bir gençlik yetiştiriyoruz. Aslında herkesi müdür yaparak fabrikada çalışacak işçi bırakmıyoruz. Ve böylece meydanlara 'herkes müdür oldu' lafını satarken aslında fabrikayı batırdığımızı biz biliyoruz." düşüncesini dile getirdi.