Karar yazarı Kahveci: İyi ki CHP var, AK’lamanın yolu nasılsa bulundu

Karar gazetesi ekonomi yazarı İbrahim Kahveci, hazine garanti projelere para harcanmasına bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Kahveci, "Hazine Garantileri kime veriliyor? Niye bir elin parmakları ile sayılı şirketler bütün ihaleleri topluyor? Nasıl oluyor da 500-600 milyon dolara olacak projeler 2-3 milyar dolara çıkıyor?" düşüncesini dile getirdi. Kahveci, "Bir balkonun camını sorguluyoruz ama bir Hazine Garantili Müteahhittin kirli para trafiğini sorgulamıyoruz. Havalimanı için kotlar düşüyor, yapılması gereken işler siliniyor, borçlar öteleniyor ama ülke olarak bir CHP balkonu ile hepsini AKlayabiliyoruz." yorumunu yaptı.

Kahveci, "Mesela bir düşünün: Fatih Portakal bahçesine kaçak baraka mı yapmış? Ya da Aykut Erdoğdu kaçak yapıdan balkon mu yapmıştı? Pardon, balkonunun kenarını camekanla kaçak olarak örtmüştü galiba. Kaçak yapılaşma karşılığında cami yapmadan bu işlerin affolunduğunu bu kesim bilmiyor olabilir. Ama beri tarafta şu hesabı bilmiyor? Ne hesabı mı? Bakın anlatayım bir kez daha: İstanbul-İzmir Otoyol ve Osmangazi Köprüsü yapım maliyetini Sn Binali Yıldırım 2011 yılı proje başlangıcında 6 milyar dolar diye açıklıyor. Sonra proje bitince 2019 yılı kurdele kesilirken Sn Erdoğan projeyi 11 milyar dolara mal oldu diye ilan ediyor. Sahi, aradaki 5 milyar dolar ne oldu? Nasıl arttı maliyet birden yüzde 100 gibi. Hatta kur arttığı için düşmesi gerekirken hem de. İşte, bu ve benzeri bütün Hazine Garantili Projeler nasıl izah edeceğiz? CHP olmazsa bütün bunları topluma nasıl yedirilebiliriz? Bunlar çok önemli sorunlar." görüşünü savundu.

Kahveci, "Bugün ülkemizde ne verimlilik kaldı ne de yatırım anlayışı. Vurgunculuk artık her yerde. Devlet adeta parayı bir siyasi ikbale bağladı. O uğurda ne kadar verimsiz ama yenilecek iş varsa para oralara bağlanıyor. Bu millet önümüzdeki 20-25 yıl bir elin sayılı müteahhitlerine çalışacak hale getirildi. Evin balkonunu sorguluyoruz Çiftlikte bir barakayı sorguluyoruz ama milyarlarca doları sorgulamıyoruz. Bir balkonun camını sorguluyoruz ama bir Hazine Garantili Müteahhittin kirli para trafiğini sorgulamıyoruz. Havalimanı için kotlar düşüyor, yapılması gereken işler siliniyor, borçlar öteleniyor ama ülke olarak bir CHP balkonu ile hepsini AKlayabiliyoruz. Bu gerçekten muhteşem bir iş. Doğru-yanlış veya doğru-yalan artık hükmünü yitirdi. - Ne kadar hafızasız söylem varsa söylenebiliyor. Seçmenin bile bir seviyede kabul edilmesi gerekir desek de nafile. Uzaya 4 şeritli otoban yapıldı zaten. İyi ki CHP var. AK’lamanın yolu nasılsa bulundu. Bir de CHP’yi suçluyorlar. Ha! Son olarak: Ya bunlara susanlara ne demeli? Adalet, hak, hukuk hiç mi bir daha lazım olmayacak kendilerine?" ifadesini kullandı.

Yazının devamı için tıklayın