Karar yazarı Kahveci: Hızlı faiz hareketinin sadece bir izahı olabilir; ekonomide balon oluşturmak ve ortamı seçime hazırlamak

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın erken faiz indirimine ilişkin "Bu hızlı hareketin sadece bir izahı olabilir. Bir an önce ekonomide balon oluşturmak ve ortamı seçime hazırlamak" diye yazdı. Kahveci "Aslında herkes şunu biliyor veya bilmeli: Suni faiz indirimleri veya kredi-parasal genişleme ile suni ekonomik şişkinlik uzun ömürlü olmuyor. Bir süre sonra elde edilen kazanımlar gittiği gibi daha ağır yükler de gelebiliyor" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Bu seçim bu ekonomik atılım ile 2023’te olmayacağı, hatta 2022 sonlarının bile riskli olacağı bir dönemde yapılacaktır.

Bu erken ve hızlı faiz indiriminin süresi (balon etkisi) 2022 sonlarına yetişmeyeceğini yukarıda belirttim. Hatta 2023’ün çok daha ağır geçeceği de şimdiden belli oldu.

O zaman geriye sadece 2020 yılı ortaları kalıyor.

Kredi genişlemesi zaten hazırlandı. Ekonomide tek bildiğimiz yöntemi yine yeniden uygulayacağız: Borçlandır ve yönet... Süreç başlamıştır.

Artık seyretmekten başka yapacak bir şey yok."