Karar yazarı Kahveci: Hazine garantili müteahhitler cezada bile kazanabiliyorsa; daha ne diyebiliriz ki?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın Kuzey Marmara Otoyolu işletmecisi firmaya kar yağışı esnasında ulaşımda aksama yaşanması sebebiyle kestiği 6,8 milyon liralık cezaya ilişkin olarak "Hazine garantili müteahhitler cezada bile kazanabiliyorsa; daha ne diyebiliriz ki?" dedi.

Kahveci, "O yol farklı şirketlerce bölüm bölüm işletiliyor. Sadece YSS Köprüsünü içine alan kısım en az 804 milyon dolar Hazine garantili. Yeni fiyat artışlarını bilmiyoruz; çünkü kimse açıklamıyor" diyerek şöyle yazdı:

"Kuzey Marmara Otoyolunun sadece YSS Köprüsü kısmına günlük 2,2 milyon dolar (yani 30 milyon lira Hazine garantisi verilmişken; yolun kapalı kalan tümüne nasıl 6,8 milyon lira ceza veriliyor? Ceza verilen kısmın günlük Hazine garantisi toplamı ne kadardır?

Bakınız bir esnaf bile ceza yerken en az 3 kat uygulanıyor; o zaman bu 6,8 milyon lira ceza mükafat mı oluyor?

Ya da, o yolda mağdur olanların zararları tazmin edilmesi gerekirken, neden cezayı millete dağıtmıyorsunuz?

Ama asıl soru şu: O firma veya firmalara karla kapalı olan gün başına da Hazine garantisi ödenecek mi? Çünkü verdiğiniz ceza karşısında bu ödeme çok daha fazla tutmaktadır."

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