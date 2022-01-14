Karar yazarı Kahveci: Hani faizler düşünce enflasyon düşecekti; Enflasyonu da patlattınız, faizleri de

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Merkez Bankası'nın eylül ayından başladığı faiz indirimleri sonucu piyasada faizlerin yükseldiğini aktararak "Hani faizler düşünce enflasyon düşecekti? Ne oldu şimdi? Enflasyonu da patlattınız, faizleri de" dedi.

Kahveci, Merkez Bankası'nın açıkladığı verileri şöyle aktardı:

"İhtiyaç kredileri yüzde 23,03’den yüzde 29,55’e

Taşıt kredileri yüzde 20,70’den yüzde 26,24’e

Konut kredileri yüzde 17,80’den yüzde 17,48’e (tek düşen kredi)

Ticari krediler yüzde 20,72’den yüzde 24,37’ye

Tüketici kredileri de yüzde 22,03’den yüzde 26,14’e çıktı.

Sadece kredi faizleri artmadı tabii.

1 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yüzde 17,62’den yüzde 19,03’e

1-3 aya kadar vadeli TL mevduat faizleri yüzde 18,90’dan yüzde 20,77’ye

3-6 aya kadar vadeli TL mevduatları ise yüzde 17,85’den yüzde 17,75’e (0,05 puan düşüş)

1 yıla kadar vadeli TL mevduatı yüzde 18,66’dan yüzde 19,21’e

Böylece toplam TL mevduat faizi yüzde 18,04’den yüzde 19,53’e yükselmiş oldu"

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