Karar yazarı Kahveci: Fakir ve yaşlı bir ülke olarak borçları bile ödeyemeyiz, bize artık reform değil devrim gerekiyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, "Fakir ve yaşlı bir ülke olarak borçları bile ödeyemeyiz, bize artık reform değil devrim gerekiyor. Ülke olarak hızla yaşlanıyoruz, vaktimiz azaldı" görüşünü savundu.

Kahveci, "Ülkede çalışan da kaybediyor emekli de kaybediyor. Şirketler kar edemiyor ki çalışanına maaş versin. Verilen maaşında önemli kısmını devlet alıyor. Devlete gelir elde etmek için artık yeni vergiyi kimse düşünemez. Hatta yeni iktidarlardan vergi indirimi bile bekleniyor. O zaman nasıl para bulunacak? Yani çalışmak zorundayız. Ülke olarak sistemleri çok ciddi şekilde elden geçirmek zorundayız. Öncelikle çalışmak ve çalıştıkça kazanmayı yeniden başarmamız gerekiyor. Emeklilik zaten sürünme yeri olmaktan çıkartılmalı. Ama 60 yaş altı emeklilerle mi yoksa gerçek emekli yaşındakilerle mi?" düşüncesini dile getirdi.

Kahveci yazısında, "Ülke olarak hızla yaşlanıyoruz. Vaktimiz çok azaldı. Fakir ve yaşlı bir ülke olarak borçları bile ödeyemeyiz. O zaman bize reform gibi küçük değişimler yetmeyecektir. Bize artık reform değil devrim gerekiyor. O derece içerden yıkıldık ki, bu yıkımı büyük bir seferberlik ile ancak aşabiliriz. Hukuk adalet ile sadece zemin düzelir ama ülke kurtulmaz." ifadesini kullandı.