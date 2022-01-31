Karar yazarı Kahveci: 'Faiz sebep, enflasyon sonuç' söyleminin faturası kapımızda

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, yüksek zamlar ve ekonomide yaşanan krizin sebebinin "Faiz sebep, enflasyon sonuç" söylemi olduğunu belirterek "Bu söylemin faturası şimdi kapımızda" dedi. Kahveci "Akılla-bilimle yönetilmesi gereken ülke söylemle, sloganla yönetilince fatura 84 milyona çıkıyor. Merkez Bankası faizi düşürdü ama piyasada faizler fırladı; çünkü enflasyon patladı. Merkez Bankası Başkanı ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı’nın dediği gibi enflasyonu kurlar patlattı. O zaman kurları neden patlattık?" diye sordu.

Türkiye'deki ekonomik bozulmanın en büyük sebebinin kurlarda yaşanan yükseliş olduğunu belirten Kahveci şöyle dedi:

"Hem kömür hem de petrol ve buna bağlı doğalgaz fiyat artışının ana nedeni kur artışından geliyor. Burada kilit nokta dolar/TL paritesi.

2016 başında 1dolar =3,0 TL dengesindeydi. O vakitler 1 dolar =4,0 Brezilya Reali ediyordu. Şimdi 1 dolar=13,5 TL ederken; 1 dolar =5,4 Brezilya Reali ediyor. Keza 2016 başında 1 dolar=16 Güney Afrika Randı, ve 80,0 Rus Rublesi ederken, şimdi de aynı seviyelerden işlem görüyor.

Eğer emsal ülkeleri karşılaştırırsak 2016 yılına göre bizim hayatımızı yakan tek bir gerçek var; o da kur patlamasıdır.

Dünya’da ertelenmiş taleple beraber geçen yıl adeta fiyatlar patladı. Bu fiyat düzeyine biz 2008 yılında da gelmiştik. Ama bugün bizi yakan fiyatlar kur artışından geliyor.

Emsal ülkelere göre adeta yıkım yemiş durumdayız.

Başkanlık Sistemi ile beraber ekonomide hakim olan slogan görüş, bizi adeta yıktı geçti. Kurlar düzelmeden bu iş düzelmez."

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