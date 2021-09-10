Karar yazarı Kahveci: Faiz lobisi diye bir şey varsa işte o şey faizlerin yüksekten aşağıya düşmesini arzular

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, köşesinde "piyasa ve siyaset neden vurgun peşinde?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kahveci, "enflasyon yüzde 19,25'lere çıkmış durumda. Ve tam vurgun piyasası altyapısı hazırlanıyor" dedi. Kahveci, "Faiz lobisi diye bir şey varsa işte o şey faizlerin yüksekten aşağıya düşmesini arzular" diyerek vurgun piyasasını yazısında şöyle aktardı:

"Diyelim ki siz paranızı yüzde 20 vadeliye bağladınız. Ama tam ertesi gün faizler yüzde 10’a düşürüldü. Sizin sadece 1 günde kazancınız o aradaki 10 puan oldu. Sadece bir günde yüzde 10 kim para kazanabilir?

Aslında tahvil piyasası veya faiz piyasası bu şekilde işler. Düşen faiz tahvil fiyatına yansıdığı için faiz düşüşlerinde yüksek faizden alınan tahvillerin karına diyecek yoktur.

Tabii bu bir süreçtir. Faizler düşerken herkes bu vurgunu vurmaya çalışır. İşte o ara dönemde faizler düşerken dövizde düşer. Hatta döviz düşüşüne bağlı olarak enflasyonda da kısa süreli düşüşler yaşanır.

Ama tüm bu sanal kısa vadeli olumlu göstergeler VURGUN PİYASASI içindir.

Bakın 2018 yılı Eylül-Ekim aylarında yıllık enflasyon yüzde 24,52 ve yüzde 25,24 gibi muazzam seviyede bulunuyordu. Ama tam bir yıl sonra ‘vurgun piyasası’ işletildi ve enflasyon da yüzde 9,26 ve yüzde 8,55’leri gördü.

Şimdi enflasyon yine yüzde 19,25’lere çıkmış durumda. Ve tam vurgun piyasası altyapısı hazırlanıyor. Gelecek yıl her şey uygun... Piyasa tabiri ile vole vurma yılı...

Sonrası mı? İşte orası bir kez daha tufan tabii. Bunu herkes biliyor aslında. Ama kısa vadeli çıkarlar, sandıkta seçim vs için mesele bugündür."