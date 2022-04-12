Karar yazarı Kahveci: Faiz indirerek topluma iyilik mi yaptık; yoksa barınma ve beslenme haklarını zora mı soktuk?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, konut ve gıda fiyatlarındaki pahalılığı köşesinde değerlendirdi. Kahveci, "Ortada Nass var diyerek suni şekilde faizler indirilince hemencecik kur arttı, enflasyon patladı. Bir bağ kıvırcık fiyatı 2-3 liradan 12-13 liraya çıkarsa vatandaş alım gücünü nasıl koruyacak? Varlıkların değerini koruma güdüsü ve fiyatların daha da artacağı düşüncesi vs nedenlerin de eklenmesi ile konut fiyatları adeta uçtu gitti."

"Şimdi biz faiz indirerek topluma iyilik mi yaptık; yoksa en temel haklarından olan barınma ve beslenme haklarını zora mı soktuk?" diye soran Kahveci şöyle dedi:

"Bugün tarlada 3-4 lira olan domates marketlerde 25-35 liraya satılıyor. Yine tarlada 3-4 lira olan kıvırcık market-manavlarda 15-20 liraya satılıyor. Buna benzer sayısız örnek var...

Kimse de çıkıp 'Yahu bu varlık içinde bu yokluk ve pahalılık neden oluyor?' demiyor.

2013-2021 arasında yaklaşık 9 milyon nüfus artmış. Bu nüfus artışı en fazla 3 milyon konut ihtiyacı doğurur. Oysa ülkede yapılan konut 7 milyon. Yani inşaatta arz sıkıntısı söz konusu değil. Maliyet sıkıntısını yazdım; mevcut fiyat artışını aklileştirmez."

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