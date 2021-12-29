Karar yazarı Kahveci: Faiz indirerek faizi bile düşüremeyen bir ekonomi yönetimi sizce fiyatları düşürebilir mi?

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, faiz indirimleri sonrası piyasalarda yükselen faiz oranlarına işaret ederek "Faiz indirerek faizi bile düşüremeyen bir ekonomi yönetimi sizce fiyatları düşürebilir mi?" diye sordu.

Kahveci fiyatların düşmesine ilişkin olarak "Hiç sanmıyorum. Boşuna beklemeyin. Her gün daha olumsuz bir hava oluşuyor. Riskler azalmıyor, tersine artıyor. Ve bütün bunların faturasını da millet ödüyor" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği "Faiz sebep, enflasyon sonuç" söyleminin çöktüğünü de ifade eden Kahveci şöyle dedi:

"Aslında hiç ayağa kalkamamıştı ki...

Ama son çiviyi Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati çaktı: 'Fiyatları yükseltirseniz döviz düşünce de düşürmelisiniz' dedi.

Demek ki fiyatlar son 4 aydır düşürülen faizlerle inmemiş. Faiz sebep enflasyon sonuç teorisi faiz indirimlerinde çalışmamış.

Demek ki fiyatlar dövizle beraber yükselmiş. O zaman dolar sebep enflasyon sonuç teorisine geliyoruz."

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