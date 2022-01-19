Karar yazarı Kahveci, Erdoğan'ın İsrail’le EastMed görüşmesi çıkışını yazdı: Benzer bir girişimi muhalefet söylese ne denirdi?

Karar yazarı İbrahim Kahveci, “Normalleşmenin sadece İsrail ile gaz ilişkisinde değil, asıl yurtiçinde biriken gaz meselesinde de atılması gerekmektedir. İsrail’in gazı alınmalıdır ama Asıl Türk Halkı’nın gazı alınmak durumundadır” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Arnavutluk dönüşü ABD’nin Doğu Akdeniz’de İsrail ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki doğalgaz boru hattından desteğini çekmesiyle ilgili, “Berat Bey, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde bile İsrailli muhatabı, o zaman o teklifle gelmişti. İş bir yere doğru da gidiyordu. Belki biz o zaman İsrail’le o işi bağlayabilirdik. Peki şimdi bağlama umudu yok mu? Şartlar oturup konuşulur. Çünkü bu işin menfaat analizleri çok önemli” sözlerini anımsatan Kahveci, “Bakın aslında Cumhurbaşkanı’nın bu konuşmasında hiçbir sorun yok. Ülkemizin çıkarı neyi gerektiriyorsa, onun üzerine gidiyor” dedi.

“Mesele şu ki, bugün yurtiçinde siyasi çıkar noktasında ne varsa kullanır durumdayız. Hatta hatırlarsanız Nisan 2017 Başkanlık Referandumu da dış politikanın iç politik çıkarlarda kullanılması ile geçmişti. Dış politikanın iç siyasette kullanılmasının çok ağır faturalarını ödemiş ülkeyiz” diyen Kahveci, komşu ülkelerin Akdeniz gazını Türkiye üzerinden geçirmek durumunda olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

“Menfaatleri bunu gerektiriyor. Aynı menfaat bizim için de geçerlidir. İsrail ile bu konuda görüşmeler yapmak, ülkemizin menfaatlerini korumak önemlidir. Devam da etmelidir. Oysa benzer bir girişimi muhalefet söylese ne denirdi? Siz şimdi bunu düşünün. Geldiğimiz noktanın normalleşme adına ne kadar önemli olduğunu görebiliyor musunuz? Ülkelerin aslında bu şekilde idare edildiğini anlayabiliyor musunuz?

Normalleşmenin sadece İsrail ile gaz ilişkisinde değil, asıl yurtiçinde biriken gaz meselesinde de atılması gerekmektedir. İsrail’in gazı alınmalıdır ama Asıl Türk Halkı’nın gazı alınmak durumundadır. Bilmem izah edebildim mi?”

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