Karar yazarı Kahveci: Ensar Vakfından tanıdık İbrahim Bacacı, yıllık 120 milyon kâr eden Sürat Kargo'yu 335 milyon TL'ye TMSF'den aldı

Karar yazarı İbrahim Kahveci, "Sürat Kargo ve Dava!" adlı bir yazı kaleme aldı.

Kahveci yazısında Sürat Kargo ihalesinin Ensar Vakfı'ndan İbrahim Bacacı'nın 7 Temmuz'da açtığı şirkete verildiğini söyleyerek şöyle yazdı:

"Aman davamıza zarar gelmesin. Davamız için yurtlar yapalım, kurslar açalım, dava insanları yetiştirelim.

İyi ama dava ne?

Ensar Vakfından tanıdık İbrahim Bacacı 27 Haziran’da TMSF’nin satılığa çıkardığı Sürat Kargo için 7 Temmuz günü bir şirket kurmuş.

TMSF 27 Haziran’da satışa çıkarmış ve 27 Temmuz’da da son teklif süresi demişti.

İşin rengi aslında kendini göstermişti. Paket halinde satılacağı anlaşılıyordu. Hatta herkes kimin alacağını da biliyormuş... Nitekim bunları da 30 Temmuz günü “Yangından mal kaçırma” başlığı ile vermiştim.

Ve beklenen oldu. Yeni kurulan bir şirketi vasıtası ile İbrahim Bacacı bir anda yıllık 120 milyon kâr eden şirketi 335 milyon liraya TMSF ihalesinden satın aldı. Hayırlı uğurlu olsun...

Bir ülke varlığı daha davaya hizmet edecektir.

Mesela, bu şirket bir süre sonra zaten ederi olan 1,0-1,2 milyar liraya satılarak aradaki farkla dava hizmetleri-giderleri karşılanabilir mi?

Dava uğruna imarı değişecek arazileri imar öncesi toplayıp davaya harcamak hak değil miydi? İmarında çıkan aksaklıkları cami-kuran kursu gibi yapıları yaparak temizlemediler mi?

Acaba bu işlemlerin bir yerinde ‘günah’ diye bir şey oluyor mu? Ya da dava uğruna günahlar sevaplaşıyor mu?

Biz bunları bir yerden biliyoruz ama... neyse!"

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