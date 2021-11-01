Karar yazarı Kahveci: Emekli ya da kamu personeli sayısını artıracak her politika, Türkiye'nin geleceğini karartacaktır

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) 982 milyar dolar bütçe ayrıldığını, kurumun harcamalarının ise 2 trilyon 164 milyon olduğunu aktararak "Yani emeklilik sistemi giderlerinin yüzde 45’i bütçeden yapılan transferler ile karşılandı. (2016-Temmuz 2021 dönemi). Bu çok ama çok feci bir durumdur" dedi. Kahveci personel giderleri için de son 5,5 yılda 1 trilyon 250 milyar ödeme yapıldığını aktararak "Özel sektörde kaç kişi çalışıp prim ödüyor da bu devasa giderleri karşılıyor?" diye sordu.

Bu sistemin sürdürülemez olduğunu ifade eden Kahveci yazısında şunları kaydetti:

"Çalışan sayısı (kayıtlı çalışan) en kısa sürede 22 milyon seviyesinden 30-35 milyona çıkmak zorunda. Bugün ülkemizde 13 milyon 516 bin kişi emekli maaşı alıyor. Ama buna maaş denirse tabi

Mesela bu yılın ilk 7 ayında 4/a’lılara emekli maaşı olarak 141,1 milyar lira ödeme yapılmış. Bu ödemeye göre Türkiye’de şu anda ortalama emekli aylığı 2.410 lira ediyor

Bu bir ortalama rakamdır. Yani yüksek emekli maaşı alanların dahil olduğu bir ortalama... Demektir ki, 1.500 lira civarında emekli maaşı alan milyonlarca insan var.

Sürünme sistemi ya, sürünme üzerine kurulmuş.

Çalışan ne kazanıyor da hem emeklilik sistemini ödüyor, hem de kamu personel giderini karşılıyor?

Emekli sayısını artıracak veya kamu personel sayısını artıracak her politika Türkiye’nin geleceğini karartacaktır

Bugün lütfen iktidara bakmayın. Koltuğu korumak için her şeyi ama her şeyi verebilecek bir durumdalar."