Karar yazarı Kahveci: Elektrikte büyük zamlar seçim sonrasına erteleniyor

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, elektrikte büyük zamların kapıda olduğunu ancak hükümetin seçim ekonomisi uyguladığını ve sorunların halının altına süpürülerek zamların seçim sonrasına ertelendiğini ifade etti. Kahveci "Tek kelime ile söyleyeyim: Büyük zam kapıda... Kapıda derken hemen yarın veya yılbaşında olacak anlamında söylemiyorum" dedi.

"Doğalgazı maliyetinin yüzde 25’ine sattığımızı Bakan bizzat söyledi" diyen Kahveci yazısında şunları kaydetti:

"Aynı şeyi elektrikte de yapıyoruz. Devletin elektrik santralleri nerede ise bedavaya elektrik satıyor ki üreticideki fiyat artışı tüketime yansımasın diye.

Üreticide 80 kuruşun üzerine çıkan bir fiyat geçen yıla göre yüzde 200’ün üzerinde bir artışa işaret ediyor. Bu fiyat artışı ile bizler mutlaka yüzleşeceğiz. Ama şimdi seçim yaklaşıyor...

Kısaca artan kurlar nedeniyle derin bir elektrik krizi yaşanıyor. İçeride adeta kazan kaynıyor ama henüz vatandaşa bu fiyatlar yansıtılmadı."