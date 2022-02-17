Karar yazarı Kahveci: Elektrikte 2 fatura ödemekle karşı karşıyayız

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, son 3.5 ayda üretilen elektriğin yüzde yüzde 49,7'sinin ithal ürünlere bağlı üretildiğini ifade etti. Kahveci, geçen yıl şubatta 29 kuruş olan elektrik maliyetinin, nihai faturada 79 kuruşa tüketiciye ulaştığını, bu yıl ise elektrik üretim maliyetinin 1,5 liraya çıktığını ifade etti.

Yılbaşından sonra kademeli olarak getirilen yüksek zamların da maliyetleri karşılamadığına dikkat çeken Kahveci "yüzde 52 zamla 1,36 liradan tükettiğimizde, aslında üretici fiyatının bile altında tüketmiş oluyoruz. Hatta yüzde 127 zamlı fiyat olan 2,07 lira bile elektrik piyasasını kurtarmıyor." dedi.

Kahveci söz konusu duruma ilişkin yapılanları ise şöyle aktardı:

"İlk olarak kamu 1,5 liraya çıkan havuza 32 kuruştan elektrik vererek dağıtıcıların maliyetini azaltıyor. Mesela 100 birim elektriğin 86,5 birimini 1,5 liradan alıyorsunuz ve kalan kısmı 32 kuruştan kamu santrallerinden ekliyorsunuz. Bu sayede elektrik dağıtım firmaları 1,5 liralık alım maliyetini 1,34 liraya düşürmüş oluyor. Ya da şöyle izah edelim: Kamu eski baraj ve santrallerden ürettiği elektriği çok ucuza vererek piyasada fiyatları dengelemeye çalışıyor.

Ama yetmiyor... Çünkü 1,34 liradan alınan elektrik bile -iletim -kayıp, kaçak-vergi ve -dağıtım ücretleri ile 3 liraya yakın bir maliyet oluşturuyor.

Altta grafikte elektrik üretim fiyat grafiğini veriyorum. Fiyatın üretim kesiminde nasıl patladığını sizler de görebilirsiniz. İyi ama elektrikte fiyatlar nasıl düşecek?

Bugün kamu vergi indirimi ve kamu kaynaklarından (vergilerimizden) karşılanmak üzere sisteme kaynak aktarıyor.

Bir vatandaş olarak 2 fatura ödemekle karşı karşıyayız:

1-Doğrudan eve gelen faturayı ödüyoruz

2-Vergilerimizle dolaylı bir fatura daha ödemek durumundayız.

Hatta şunu da söyleyelim: Bugün dolaylı elektrik faturamız doğrudan ödediğimiz faturasını geçiyor bile."

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