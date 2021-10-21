Karar yazarı Kahveci: Elektrik üreticileri artık yüzde 300 zam yapmış durumda

Karar yazarı İbrahim Kahveci, Türkiye'de henüz vatandaşlara yansımasa da bir elektrik krizinin olduğunu ifade etti. Kahveci "Pazartesi günü 81,8 kuruşa çıkan elektrik üreticilerinin satış fiyatı bugün için ise 90,2 kuruş oldu. Hani faturaların yarısı dediğimiz o üretici fiyatı var ya... İşte o fiyat artık bizim konut satış fiyatına geldi." dedi.

"Geçen yıl 30 kuruşun altında elektrik satan üreticiler artık yüzde 300 zam yapmış durumda" diyen Kahveci yazısında şöyle dedi:

"Elbette bu fiyatın kalıcı olması beklenemez. Ama artık üretici fiyatının da 60-70 kuruşa oturduğunu söyleyebiliriz.

Fakat pazartesi 80 kuruşun üzerine ve bugün de 90 kuruşun üzerine çıkan üretici fiyatları bu sitemi kilitlemiş durumda. Çünkü dağıtıcılar vs bu elektriği nasıl kullanıcılara satacaklar?

Düşünsenize, 90 kuruşa üreticiden aldığınız elektriği (YEKDEM ücretini hiç eklemedik) 91,7 kuruşa asla satamazsınız. O üretici fiyatının üzerine iletim bedeli, dağıtım bedeli, kayıp-kaçak bedeli ve vergileri de eklemeniz gerekiyor."