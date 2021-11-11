Karar yazarı Kahveci: Dövizi yükseltmek için elinden geleni yapan bir Merkez Bankası var

Karar gazetesi yazarı İbrahim Kahveci, artan dolar kuruna ilişkin olarak "Arka kapıdan dövizi yükseltmek için elinden geleni yapan bir Merkez Bankası var." dedi. Kahveci Merkez Bankası'nın mart ayında 46,5 milyar dolar olan döviz rezervinin, eylül sonunda 74,9 milyar dolara çıktığını ifade ederek yazısında şöyle dedi:

"Merkez Bankası ihracat kredileri dönüşünden döviz alıyor. Acaba Merkez Bankasının bu alımı ithalat başta olmak üzere piyasanın döviz ihtiyacını mı kilitliyor?

Nerden bakarsanız bakın Merkez Bankası sadece mart-eylül arasında rezervlerine 28,4 milyar dolar eklemiş. Vatandaş almamış ama Merkez Bankası almış.

Bu alım elbette piyasadan yapılmış değildir. Eğer piyasadan yapılmış olsaydı kamuoyuna açıklanırdı.

Ama bu sefer de örtülü alımla (piyasanın ihtiyacı yerine Merkez’de döviz birikince) döviz yükselişine zemin hazırlanmış oluyor."